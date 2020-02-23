Миро назвала «быдлом» жену Тарасова, разгуливающую по дому в «трусах в горох»

Москва, 23 февраля. Известный блогер Лена Миро раскритиковала супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко за то, что она ходит по дому в нижнем белье. Негодованием Миро поделилась в своем блоге.

На глаза Лене Миро попалось видео, которое Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram. Футболист снимал свою дочь, однако в кадр попала и его супруга.

«Дмитрий Тарасов увековечил жену в момент, когда та в трусах в горох и с пакетом на голове что-то там строгает на кухне. <…> Настя в кадр попала случайно, но теперь навсегда останется в памяти Интернета в образе бабы в трусах и с пакетом на голове», — написала Миро.

Блогер заявила, что ходить в нижнем белье по дому может только «быдло». По мнению Миро, трусы не являются ни домашней одеждой, ни одеждой для сна.

«Ходишь по дому в трусах? Ты в моих глазах — быдло», — написала блогер.

Она напомнила, что нижнее белье контактирует с интимными органами, поэтому «светить этим куском материи не стоит». Как подчеркнула Миро, сложно представить себе английскую королеву или «любую другую женщину, получившую хорошее воспитание», в трусах на кухне.

«Стоит такая <…> в трусах, еще и с пакетом на голове — сделала <…> масочку для волос — копошится на кухне, а рядом муж ест. Если вы думаете, что в этом нет ничего такого, то вы просто не получили хорошего воспитания. <…> В трусах ходить по дому не нужно. Это неприлично, неэстетично, и сразу выдает в вас быдло. Пацанов это тоже касается», — подытожила Миро.

Ранее супруга Дмитрия Тарасова призналась, что постоянно плакала в течение двух недель после родов. По ее словам, всему виной были гормоны.