Google, YouTube, Facebook как мировые цензоры: пресс-конференция в «Патриоте»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают вас на пресс-конференцию «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ». Мероприятие состоится в понедельник, 24 февраля, в 16.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Страны Запада не церемонятся с российскими СМИ. Sputnik, RT, ФАН, «Звезда» и многие другие подвергаются массированным атакам. Каждая редакция могла бы рассказать о безнаказанных нападках на своих сотрудников или издание в целом со стороны госструктур стран НАТО или их сателлитов. Интернет-монополисты Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube официально блокируют распространение информации российских СМИ на своих площадках.

Ранее киберкомандование США рапортовало о блокировке ФАН и дочернего проекта ФАН, USA Really 6 ноября 2018 года, Facebook в апреле 2018 года заблокировал аккаунт ФАН, в октябре 2017 года сервис Google.News заблокировал ФАН и удалил весь архив новостей. Другие российские СМИ также могут рассказать об отказе в аккредитации, запретах на вещание, угрозах сотрудникам за один только факт работы в российском СМИ.

Как отечественные издания должны бороться за читателя в условиях такого давления? Почему мы не видим адекватной реакции госструктур России на подобные атаки? На этот и другие вопросы ответят участники пресс-конференции. Ее трансляцию вы можете посмотреть на канале Федерального агентства новостей в YouTube. Она начнется в 16.00 24 февраля.