Сирия, 23 февраля. Сирийская армия освободила на юге Идлиба поселки Шейх-Дамес и Хан-Тутин. Взрыв заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили на юге Идлиба поселки Шейх-Дамес и Хан-Тутин, захватили оружие и боеприпасы боевиков, потеряли один танк.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбита из двух поселений на юге Идлиба, у деревни Мадая подбила танк правительственных сил с помощью ракетной установки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): нанесли ракетный удар по окрестностям поселка на севере Ракки.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления и груз материально-технического обеспечения к своим базам на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдское издание Rojava Network сообщает, что на восток Дейр-эз-Зора прибыл крупный конвой подкрепления сил международной коалиции во главе с США. Как цитирует заявление пресс-центра SDF источник, грузовики с материально-техническим обеспечением и бронетехника были направлены к военным базам США в рамках сотрудничества с «Демократических силами Сирии» (SDF), с которыми американские войска проводят совместные операции на востоке Сирии по ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

В центре поселка Абрих взорвался заминированный автомобиль, припаркованный на обочине. Как сообщает агентство Deir Ezzor, попытка террористической атаки со стороны неизвестных причинила только незначительный материальный ущерб. Согласно первой поступившей информации, жертв нет.

Провинция Идлиб

Как сообщило агентство SANA, подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» деревни Шейх-Дамес и Хан-Тутин, расположенные к западу от стратегического города Маарет-ан-Нуман на юге провинции. В ходе боев сирийские военнослужащие уничтожили три бронированных автомобиля террористов, а также захватили склады боеприпасов и брошенное оружие. Также по данным корреспондента SANA, подразделения армии открыли огонь из артиллерии и ракетных установок по линиям снабжения «Джебхат ан-Нусра»1 в районе деревни Маарзита и по местам скопления исламистов. Был разрушен также ряд укреплений и полевой штаб группировки.

Подконтрольный «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурс «Ибаа» сообщил, что в ходе столкновения с сирийской армии и союзными силами на фронте у поселка Мадая, боевики сумели подбить танк правительственной армии, открыв огонь по нему из ракетной установки. Информации о жертвах среди экипажа уничтоженного танка пока не поступало.

Провинция Ракка

Как сообщает портал Alk Habour, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) нанесли два ракетных удара по окраинам поселка Хаман-Туркман к северу от города Ракка. Сведений о потерях среди жителей города не поступало.

Провинция Хасака

В Хасаке в очередной раз в воздушном пространстве над городом Камышлы замечены самолеты разведки ВВС США, как сообщает агентство Alk Habour.

Как сообщает Euphrates Post, неизвестные подожгли палатки в одном из секторов лагеря дял беженцев«Аль-Хол», в результате чего один несовершеннолетний ребенок погиб. Прибывшие на место сотрудники охраны лагеря из числа боевиков «Демократических сил Сирии», подозревают что поджог устроили радикально настроенные жены террористов «Исламского государства». 11 тысяч человек из всех 70, проживающих в «Аль-Хол», составляют дети, жены и члены семей террористов ИГ1, которые представляют собой наиболее радикально настроенную часть лагеря. Некоторые из вдов террористов расправляются над беженцами, которые отказываются жить по насаждаемым им законам «халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.