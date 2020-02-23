Лос-Анджелес, 23 февраля. Скандальная британская актриса Кара Делевинь поделилась интимным снимком с дочкой Синди Кроуфорд. На фото девушки позируют с обнаженными ногами.

Кайе Гербер всего 18 лет, но с каждым днем она становится все популярней. У девушки уже много друзей в модельном бизнесе, в том числе среди именитых манекенщиц.

Недавно Гербер подружилась с актрисой Карой Делевинь, которая тоже начинала карьеру как модель. Девушки стали проводить много времени вместе. Делевинь опубликовала в Instagram странный снимок.

На одном из снимков — нога модели переплетена с ногой Гербер. На втором снимке видна сама Делевинь. Подписчиков удивило нестандартное чувство юмора девушек.

«Так счастлива, что мы нашли друг друга», — написала Кара.

На третьем снимке Гербер сидит на полу и держит в руке ногу Делевинь. Непонятно, в каких отношениях состоят девушки, но видно, что они сблизились.

Поклонники предупреждают дочку Синди Кроуфорд, что Делевинь может разбить ее сердце. У нее уже было несколько громких романов.

Двадцатисемилетняя красотка уже несвободна — в августе 2019 года Кара взяла в жены актрису сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. При этом на публике и в рекламных кампаниях Делевинь не стесняется целоваться с другими мужчинами.