Подольская возмутила подписчиков дерзким фото «в трусах»

Москва, 23 февраля. Певица Наталья Подольская опубликовала дерзкое фото в косухе, шляпе и странной «юбке», которая больше смахивает на кожаную бахрому.

Наряд артистки оценили далеко не все подписчики ее Instagram. Многие высказали мнение, что поведение Натальи слишком раскрепощенное.

«Юбочку не мешало бы надеть, трусы-то видно», «И что красивого? голая задница в шляпе», «Не понимаю, ткань на платье не может купить, денег нет?», «Петь в трусах, наверное, удобно, ничего не жмет», — написали пользователи в комментариях к снимку.

Не всем понравился и головной убор Подольской. Один из юзеров посоветовал ей отдать шляпу Михаилу Боярскому: «Это его имидж».

Справедливости ради, стоит отметить, что Подольская позировала фотографу не в трусах, а в боди телесного цвета. К тому же, когда многие певицы позволяют себе постить гораздо более откровенные снимки, на их фоне Подольская в кожаной бахроме выглядит, можно сказать, как образец относительной скромности.

Как отмечает портал 7days, известная телеведущая Ксения Собчак недавно просто «взорвала» Интернет фотографией с обнаженной грудью. Причем на снимке она была не одна. Вместе с ней позировали топлес певица Глюкоза и Яна Расковалова.

Ранее муж Подольской Владимир Пресняков опубликовал ее не самое удачное фото. Артист написал, что скучает по супруге, и, скорее всего, не ожидал, что в комментариях его любимую сравнят с мумией, отмечает Bimru.