Москва, 23 февраля. Если президент Украины Владимир Зеленский поймет, что Россия не та страна, которой можно диктовать условия с позиции силы, то у Москвы и Киева есть шанс выстроить диалог и начать мирное сосуществование. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

Он прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, который в воскресенье сообщил, что хочет мира между Россией и Украиной.

Корнилов уверен, что ничего плохого в улучшении отношений двух стран нет, и необходимость нормализации диалога понимают в обоих государствах.

«Давайте не забывать, что Трамп сказал Зеленскому во время пресс-конференции в Нью-Йорке — договаривайтесь с Путиным, ведите переговоры о мире. По большому счету, публично он сказал, что хочет прямого контакта, диалога и, соответственно, примирения», – пояснил эксперт «ПолитРоссии».

Политолог отметил, что на данный момент шагов к примирению не делает Киев. Он напомнил, как на днях Зеленский заявил,что у Украины одна из сильнейших армий, и якобы поэтому она вправе диктовать мир на своих условиях.

Эксперт убежден, что с таким подходом к делу Россия, у которой вооруженные силы по факту сильнее, может выдвигать встречные условия. Такой диалог, уверен он, точно не приведет к консенсусу.

По словам Корнилова, даже несмотря на заявление главы Белого дома, ситуация не изменится до тех пор, пока украинский лидер будет продолжать подобную риторику.