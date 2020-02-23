Политолог Корнилов оценил вероятность мира между РФ и Украиной после заявления Трампа

Москва, 23 февраля. Если президент Украины Владимир Зеленский поймет, что Россия не та страна, которой можно диктовать условия с позиции силы, то у Москвы и Киева есть шанс выстроить диалог и начать мирное сосуществование. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.
Он прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа, который в воскресенье сообщил, что хочет мира между Россией и Украиной.
Корнилов уверен, что ничего плохого в улучшении отношений двух стран нет, и необходимость нормализации диалога понимают в обоих государствах.
«Давайте не забывать, что Трамп сказал Зеленскому во время пресс-конференции в Нью-Йорке — договаривайтесь с Путиным, ведите переговоры о мире. По большому счету, публично он сказал, что хочет прямого контакта, диалога и, соответственно, примирения», – пояснил эксперт «ПолитРоссии».
Политолог отметил, что на данный момент шагов к примирению не делает Киев. Он напомнил, как на днях Зеленский заявил,что у Украины одна из сильнейших армий, и якобы поэтому она вправе диктовать мир на своих условиях.
Эксперт убежден, что с таким подходом к делу Россия, у которой вооруженные силы по факту сильнее, может выдвигать встречные условия. Такой диалог, уверен он, точно не приведет к консенсусу.
По словам Корнилова, даже несмотря на заявление главы Белого дома, ситуация не изменится до тех пор, пока украинский лидер будет продолжать подобную риторику.
«Если Зеленский поймет, что Россия не та страна, которой можно диктовать условия с позиции силы, вооруженной силы, как это пытается делать он, то тогда действительно можно сдвинуть дело с мертвой точки и начать диалог о правилах мирного сосуществования России и Украины, с одной стороны, Украины и республик Донбасса, с другой стороны», — резюмировал он.