Ваенгу заподозрили в злоупотреблении алкоголем

Москва, 23 февраля. Известная эстрадная исполнительница Елена Ваенга после феерического концерта в Москве покрасовалась перед фанатами в шикарном черном платье с кружевами. Однако в Сети внимание обратили не столько на артистку, сколько на впечатляющий домашний бар за ее спиной.

Накануне звезда устроила грандиозное, по мнению поклонников, шоу в Государственном Кремлевском дворце. Фанаты активно делятся впечатлениями в соцсетях и благодарят Ваенгу за полученные эмоции.

«Как можно выжить после такого концерта? Я до сих пор под впечатлением!! Браво!! Вы сильная женщина!» — восхитилась isaikinaelen.

Спустя считанные часы после выступления Ваенга опубликовала в Instagram селфи, которое сопроводила весьма загадочной подписью.

«К Петровичу. Ушла», — написала артистка, не уточнив, о ком идет речь.

Подписчики оценили наряд Ваенги, ее цветущий внешний вид без следа усталости после концерта. Однако далеко не всем певица показалась самым интересным «объектом» на снимке.

Telegram-канал «НеМалахов» обратил внимание на домашний бар с неплохим выбором напитков, который виднеется за спиной Ваенги. Исполнительницу тут же заподозрили в злоупотреблении алкоголем.

«Некислый барчик попал в кадр! Не гони, Ленок, мы тоже пьем», — отреагировали авторы канала.

Напомним, что в прошлом году Ваенга перенесла тяжелую болезнь. Сообщалось о проблемах с голосом. Изрядно похудевшая артистка выглядела тогда усталой и изможденной.