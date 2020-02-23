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Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

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Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

Сирийская арабская армия возобновила боевые действия в южной части провинции Идлиб, постепенно продвигаясь в направлении гористой местности Джебель аз-Завия. Сирийские военные действуют на опережение, блокируя конвои, которые Турция направляет для поддержки террористов. О новой фазе операции «Заря в Идлибе» — в материале Федерального агентства новостей.

Бросок к М4

Цель следующего этапа контртеррористической операции в Идлибе — деблокирование контролируемой террористами стратегической автодороги М4 ЛатакияАлеппо, одной из важнейших транспортных артерий Сирии. Для этого сирийская армия должна будет нанести поражение боевикам «Исламской партии Туркестана» (TIP; запрещена в РФ), одной из наиболее сильных джихадистских группировок в идлибской зоны деэскалации.

Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

Под контролем TIP находится крупный город Джиср аш-Шугур и гористая северная часть провинции Латакия. В ходе предыдущих столкновений «туркестанцы» показали себя опасными противниками — в течение 2019 года 4-му корпусу САА даже с поддержкой ВКС РФ не удалось продвинуться в районе населенного пункта Кабана.

Продвижение сирийских войск

По данным Step News и других информационных агентств, передовые части САА начали продвижение на запад от города Маарет ан-Нуман. Террористы были выбиты из населенных пунктов Хантутин и Шейх-Дамс.

Сирийская армия идет наперерез турецким конвоям, которые вновь пытаются блокировать продвижение САА, создавая «наблюдательные пункты» в местах сосредоточения боевиков. Переброска турецких войск неоднократно попадала на видео.

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) утверждает, что сирийская авиация нанесла удар району около населенного пункта Аль-Бара, через который двигался крупный турецкий конвой (не менее 60 машин). В этом же районе действуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщается, что в результате удара есть раненые среди турецких военных. Конвой прекратил движение и отправился в обратном направлении.

Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

Данные по оперативной обстановке на юге Идлиба дают представление о направлении ударов САА: вероятнее всего, в ближайшее время правительственные силы намерены выбить боевиков из Дейр-Сунбуля и затем направить удар на Ахсим. Вероятно, в ближайшее время под ударом окажутся боевики в Аль-Бара. Также очевидной целью САА является крупный населенный пункт Кафр-Набаль.

«Более жесткие» предупреждения Эрдогана

Действия сирийских войск стали ответом на удар по Найрабу, который произошел 20 февраля — тогда террористы протурецких формирований «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на поставленных Турцией танках предприняли нападение на передний фронт обороны САА. Атака, о которой связанные с террористами инфоканалы и турецкие медиаактивисты объявили как о начале масштабного контрнаступления в Идлибе, полностью провалилась — САА удержала оборону, а удар бомбардировщиков Су-24 ВКС РФ обратил террористов в бегство.

Ответ со стороны Турции последовал после интенсивных телефонных переговоров между Анкарой и лидерами России, Германии и Франции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вторжение в Сирию объясняется «национальными интересами Турции». В ответ на успешные действия САА Турция намерена проводить «более жесткую политику» в Идлибе — вероятно, это означает, что Эрдоган поставит еще больше вооружения террористическим группировкам.

Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

В то же время Эрдоган фактически назвал крайние сроки, до которых согласен не предпринимать в Идлибе активных действий — 5 марта должен состояться саммит с участием президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Ангелы Меркель.

САА добивается перевеса в Идлибе

Вероятно, что САА стремится до этого срока добиться максимального преимущества в Идлибе, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического портала «Кассад» Борис Рожин.

«Боевики осознают угрозу, поэтому «Исламская партия Туркестана» призвала к общей мобилизации на юге Идлиба. Проблема боевиков в том, что особых укреплений перед САА нет — приходится рассчитывать лишь на то, что гористая и холмистая местность позволить замедлить порыв сирийской армии и сделает воздушную кампанию не столь болезненной для джихадистов», — отметил Рожин в своем Telegram-канале (@colonel_cassad).

Рожин отметил, что Кремль уже прямо обвинил Турцию в нарушении сочинских соглашений — ни одно из обязательств по идлибской зоне деэскалации, которые брала на себя Турция, так и не было выполнено.

Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

И Сирия, и Турция сосредотачивают силы в Идлибе, и сейчас потенциал начала кризиса очень высок, предупреждает военный эксперт.

«Продолжается наращивание сирийской группировки, которая развернута против турок вдоль шоссе Хама-Алеппо. Подкрепления не столь объемные, как у турок, но также отмечается переброска танков, бронемашин, ствольной артиллерии. С турецкой стороны помимо танков и ББМ, подбрасываются САУ, РСЗО и мобильные ЗРК. Из северных районов Сирии также перебрасываются боевики СНА, дабы восполнить тяжелые потери в пушечном мясе за последний месяц, — отмечает Борис Рожин.

Обеим сторонам не нужна прямая военная эскалация, поэтому главная потенциальная проблема — что Эрдоган где-то перегнет палку и события выйдут из под контроля. Хотя последние события должны были ему ясно показать, что плата в турецких жизнях за авантюру в Идлибе будет существенной».

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