Армия Сирии таранит оборону боевиков на юге Идлиба, чтобы освободить трассу М4

Сирийская арабская армия возобновила боевые действия в южной части провинции Идлиб, постепенно продвигаясь в направлении гористой местности Джебель аз-Завия. Сирийские военные действуют на опережение, блокируя конвои, которые Турция направляет для поддержки террористов. О новой фазе операции «Заря в Идлибе» — в материале Федерального агентства новостей.

Бросок к М4

Цель следующего этапа контртеррористической операции в Идлибе — деблокирование контролируемой террористами стратегической автодороги М4 Латакия — Алеппо, одной из важнейших транспортных артерий Сирии. Для этого сирийская армия должна будет нанести поражение боевикам «Исламской партии Туркестана» (TIP; запрещена в РФ), одной из наиболее сильных джихадистских группировок в идлибской зоны деэскалации.

Под контролем TIP находится крупный город Джиср аш-Шугур и гористая северная часть провинции Латакия. В ходе предыдущих столкновений «туркестанцы» показали себя опасными противниками — в течение 2019 года 4-му корпусу САА даже с поддержкой ВКС РФ не удалось продвинуться в районе населенного пункта Кабана.

Продвижение сирийских войск

По данным Step News и других информационных агентств, передовые части САА начали продвижение на запад от города Маарет ан-Нуман. Террористы были выбиты из населенных пунктов Хантутин и Шейх-Дамс.

Сирийская армия идет наперерез турецким конвоям, которые вновь пытаются блокировать продвижение САА, создавая «наблюдательные пункты» в местах сосредоточения боевиков. Переброска турецких войск неоднократно попадала на видео.

Turkish reinforcements are heading towards the Jabal Zawiyah region in order to establish new military points.



Local sources report that the Russian air force bombarded in front of the Turkish convoy and nearby in order to stop it.



Turkish army is heading forward at the moment. pic.twitter.com/9tXQAiFmL7 — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) February 23, 2020

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) утверждает, что сирийская авиация нанесла удар району около населенного пункта Аль-Бара, через который двигался крупный турецкий конвой (не менее 60 машин). В этом же районе действуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщается, что в результате удара есть раненые среди турецких военных. Конвой прекратил движение и отправился в обратном направлении.

Данные по оперативной обстановке на юге Идлиба дают представление о направлении ударов САА: вероятнее всего, в ближайшее время правительственные силы намерены выбить боевиков из Дейр-Сунбуля и затем направить удар на Ахсим. Вероятно, в ближайшее время под ударом окажутся боевики в Аль-Бара. Также очевидной целью САА является крупный населенный пункт Кафр-Набаль.

تصعيد جديد جنوب #إدلب والنظام يحاول التقدم هناك

تقرير: أحمد عاصي#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/JG7XVIWO8j — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 23, 2020

«Более жесткие» предупреждения Эрдогана

Действия сирийских войск стали ответом на удар по Найрабу, который произошел 20 февраля — тогда террористы протурецких формирований «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на поставленных Турцией танках предприняли нападение на передний фронт обороны САА. Атака, о которой связанные с террористами инфоканалы и турецкие медиаактивисты объявили как о начале масштабного контрнаступления в Идлибе, полностью провалилась — САА удержала оборону, а удар бомбардировщиков Су-24 ВКС РФ обратил террористов в бегство.

#إدلب

الجيش السوري يتمكن من سحق مايسمى قوات الكوماندوز التُركية التي حاولت اليوم اقتحام النيرب. pic.twitter.com/MzbVLhSFuc — Mixtar (@Mixtar4) February 20, 2020

Ответ со стороны Турции последовал после интенсивных телефонных переговоров между Анкарой и лидерами России, Германии и Франции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вторжение в Сирию объясняется «национальными интересами Турции». В ответ на успешные действия САА Турция намерена проводить «более жесткую политику» в Идлибе — вероятно, это означает, что Эрдоган поставит еще больше вооружения террористическим группировкам.

В то же время Эрдоган фактически назвал крайние сроки, до которых согласен не предпринимать в Идлибе активных действий — 5 марта должен состояться саммит с участием президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Ангелы Меркель.

САА добивается перевеса в Идлибе

Вероятно, что САА стремится до этого срока добиться максимального преимущества в Идлибе, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического портала «Кассад» Борис Рожин.

«Боевики осознают угрозу, поэтому «Исламская партия Туркестана» призвала к общей мобилизации на юге Идлиба. Проблема боевиков в том, что особых укреплений перед САА нет — приходится рассчитывать лишь на то, что гористая и холмистая местность позволить замедлить порыв сирийской армии и сделает воздушную кампанию не столь болезненной для джихадистов», — отметил Рожин в своем Telegram-канале (@colonel_cassad).

Рожин отметил, что Кремль уже прямо обвинил Турцию в нарушении сочинских соглашений — ни одно из обязательств по идлибской зоне деэскалации, которые брала на себя Турция, так и не было выполнено.

И Сирия, и Турция сосредотачивают силы в Идлибе, и сейчас потенциал начала кризиса очень высок, предупреждает военный эксперт.