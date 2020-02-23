Франция, Греция и Кипр осудили соглашение Турции с ПНС о морских границах

Париж, 23 февраля. Французское правительство выступает против меморандума Турции и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о перераспределении морских границ. Франция выразила готовность продолжить поддержку Греции и Кипра в этом вопросе.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, Париж приложит необходимые усилия для снижения напряженности в Средиземном и Эгейском морях. Она также напомнила, что ранее состоялась встреча французского лидера Эммануэля Макрона с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждался соответствующий вопрос. На ней Макрон подчеркнул намерение укрепить отношения с Афинами в военной сфере.

«Франция поддерживает Грецию и Кипр в вопросе уважения суверенитета их морских зон и осуждает вместе с европейскими партнерами несоблюдение Турцией фундаментальных законов», — сообщила глава Минобороны Франции.

Парли отметила, что соглашение между ПНС и Турцией не может быть признано законным и не имеет под собой юридической силы. Кроме того, оно негативно сказывается на безопасности в регионе.

«Это соглашение (меморандум о взаимопонимании с Ливией. — Прим. ФАН) ставит под угрозу интересы и безопасность региона. У этого соглашения нет никакой юридической силы, оно не соответствует международному праву», — добавила французский министр.

Меморандум о морских границах, подписанный 27 ноября лидером ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, привел к международному скандалу, а целый ряд стран, включая Грецию, Кипр, Израиль и Египет, осудили его.