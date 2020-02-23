Губерниев сообщил, что против Логинова и его тренера возбудили дело в Италии

Москва, 23 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович стали фигурантами уголовного дела в Италии. Об этом заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Есть информация, что на Логинова и Касперовича завели уголовное дело», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, биатлонист и его тренер смогут покинуть Италию.

Как сообщалось ранее, 22 февраля около шести часов утра полицейские в городе Антхольц обыскали гостиничные номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева. У Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон. Позже выяснилось, что правоохранители не нашли улик использования Логиновым допинга. Однако из-за всех этих событий Александр не смог участвовать в мужской масс-старте на 15 километров. Он снялся с соревнований из-за психологической неготовности.

В итоге золото на масс-старте выиграл норвежец Йоханес Бе, серебро взял французский спортсмен Кентен Фийон Майе, бронза досталась еще одному представителю Франции Эмильену Жаклену. Из россиян лучшим стал Никита Поршнев. Он пришел к финишу 26-м.