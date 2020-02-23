Олейник усомнился в искренности Кивы, матом пославшего Киев с его декоммунизацией

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в Facebook с 23 февраля и нецензурно высказался о запрете советского праздника на Украине. Однако бывший депутат Рады Владимир Олейник не поверил в искренность оппозиционного политика.

«Да пошли они на *** со своей декоммунизацией!!! С праздником нас, мужчины!!!» — написал Кива в соцсети, проиллюстрировав свой пост изображением с советской символикой, которая также запрещена на Украине.

«Поздравление Кивы с 23 февраля — то же самое, что поздравление с днем рождения и следом — тост за упокой. С памятной датой — поздравляют, а не посылают, да еще и матом. Я сегодня всех своих земляков поздравлял и никого не посылал, хотя имею на это полное моральное право», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.

Политик убежден, что украинцы должны отмечать 23 февраля, как и другие общие с Россией праздники, но интеллигентно.

«Я всегда говорю, что чем больше нас, которые празднуют важные для нашей общей с Россией истории даты, тем лучше для самой Украины. Тогда мы будем победителями, а не побежденными. И праздновать надо интеллигентно, по-человечески, не ругаясь матом. Хотя для Кивы это нормально. Он был замечен в таком, о чем даже стыдно вспоминать. Прямо во время заседания парламента. Кива своими непристойными действиями не только себя скомпрометировал, но и своих коллег, среди которых, к слову, есть порядочные граждане, как и среди украинцев. Но хотелось бы, чтобы их было больше», — сказал Владимир Олейник.

Он считает, что Киве следует извиниться за свои слова и поведение.

«Так что, если вспомнить классика, то я не верю в то, что Кива просто хотел поздравить украинских мужчин с 23 февраля. Он хотел хайпа. Очень сомневаюсь в искренности этого человека, поскольку до этого он совершил очень много плохих поступков, мягко говоря. И в этом плане ему бы лучше покаяться и перед Донбассом, и перед украинским народом, и перед своим дедом, который у него, если не ошибаюсь, был Героем СССР», — заключил Олейник.

Добавим, в комментариях к посту Кивы появилось много гневных сообщений. Больше всех возмутилась работающая в зоне ООС журналист и волонтер Анна Домбровская. Сначала она напомнила Киве о действующем украинском законодательстве, а затем о том, что он нарушает присягу.

«Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!» — негодовала журналистка.

На это Кива ответил, что был воспитан отцом и дедом, служившими в советской армии и бывшими настоящими мужчинами.