Тихонов осудил некрасивое поведение сборной звезд на Кубке Легенд

Москва, 23 февраля. Члены сборной звезд на матче Кубка Легенд должны были оставаться мужчинами, а не уходить посреди финала в раздевалку. Такое мнение выразил Андрей Тихонов, выступавший в составе российской команды.

«Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жестко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас», — осудил такое поведение спортсмен.

Тихонов отметил, что мужчине не подобает оскорблять женщину, даже если она выступает в роли арбитра.

«А по поводу того, что они ушли: ну, ушли и ушли. Идет прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать», — заключил он.

Финальный матч Кубка Легенд, прошедший в Москве в День защитника Отечества, едва не сорвался из-за скандала с судейством. Команда звезд покинула поле из-за недовольства решениями арбитра Александры Пономаревой. В овертайме она удалила с поля израильского спортсмена Йоси Бенаюна, счет на тот момент был 4:4. Затем она показала красную карточку норвежскому спортсмену Йону-Арне Риисе.

Сборная звезд запротестовала и покинула поле. Спустя 10 минут футболисты вернулись, матч возобновили, а красную карточку Риисе заменили на желтую. Встреча закончилась счетом 6:5 в пользу команды звезд.

Кубок Легенд является товарищеским мини-футбольным турниром для ветеранов — спортсменов старше 35 лет. Впервые его разыграли в 2009 году в Москве в Ледовом дворце «Мегаспорт». Турнир стали проводить каждый год и привлекать к участию известных футболистов, недавно завершивших свою карьеру.