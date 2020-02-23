Украинская «трэш-комедия об АТО» провалилась в прокате

Киев, 23 февраля. Украинская комедия «Наши котики» о карательной операции в Донбассе с треском провалилась в прокате. Об этом сообщает одесский портал «Таймер».

Фильм, позиционируемый авторами как «трэш-комедия об АТО», был показан в 90 кинотеатрах по всей стране, однако это не спасло его от краха.

За время проката кассовые сборы ленты не достигли восьми миллионов гривен (21 млн рублей). При этом ее бюджет составил 42 миллиона гривен, из которых 10 миллионов были предоставлены государством в лице Украинского культурного фонда и Государственного агентства по вопросам кино.

Таким образом, работа режиссера Владимира Тихого не смогла окупить даже средства, выделенные в качестве господдержки, не говоря уже о бюджете картины в целом.



Премьера фильма «Наши котики» состоялась на Украине 30 января. За три недели проката его посмотрела 91 тысяча человек. За последнюю неделю в кино ситуация вряд ли сможет измениться кардинально.

В то же время обзор фильма на YouTube, который провела украинский блогер Олеся Медведева, посмотрели более 252 тысяч человек — в 2,7 раза больше, чем зрителей в кино. Девушка заметила, что в отличие от ленты Тихого на ее фильм было потрачено «ноль гривен» денег украинцев.

Летом 2019 года председатель «Госкино» Украины Филипп Ильенко опубликовал на своем YouTube-канале неутешительные данные о просмотрах и сборах отечественных фильмов. оказалось, что вся украинская кинопродукция последних пяти лет принесла государственному бюджету сплошные убытки.