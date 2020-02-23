Навальный ополчился на «Медузу», разоблачившую его влияние на террористов «Сети»

Москва, 23 февраля. Скандальный блогер Алексей Навальный продолжает травить СМИ, которые отказываются идти у него на поводу. Недавно он ополчился на «Медузу», разоблачившую его влияние на террористов организации «Сеть» (деятельность запрещена в РФ).

21 февраля латвийское издание опубликовало собственное расследование, в котором говорилось, что два обвиненных по делу террористической организации могут быть причастны к убийству и распространению наркотических веществ. Так называемая оппозиция, защищающая фигурантов дела «Сети», набросилась на «Медузу», назвав публикацию «провалом» и «зашкваром», а редакцию издания — «сливным бачком».

К общему хору критиков присоединился и Навальный, который заявил, что журналисты не провели фактчекинг и не узнали мнение осужденных по поводу информации, содержащейся в публикации.

По словам скандального блогера, «Медуза» не рассказала про какое-либо убийство, а лишь привела слова «одного человека», находившегося в конфликте с одним из обвиненных — Дмитрием Пчелинцевым.

Такая реакция Навального появилась не случайно — дело в том, что в публикации латвийского издания упоминается о влиянии скандального блогера на террористов «Сети». В частности, в статье говорилось, что члены террористической организации планировали потребовать у Навального создания автономных территорий для анархистов в случае его прихода к власти.

Отметим, что конфликт скандального блогера с «Медузой» начался еще тогда, когда издание опубликовало разгромную статью о его профсоюзе. Расследование о «Сети» стало для мстительного Навального очередным поводом уязвить вчерашних соратников.

«Медуза» — не единственное СМИ, подвергшееся травле блогера. Так, ранее Навальный поссорился с «Ведомостями», отказавшимися публиковать его расследование в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина без дополнительного фактчекинга. Он назвал бывшего главреда газеты Татьяну Лысову «ничтожным дном» и использовал любой повод, например, переход в «Интерфакс», чтобы потравить ее.