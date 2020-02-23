Диетолог прокомментировал нездоровую худобу Асмус

Москва, 23 февраля. Диетолог Алексей Калинчев прокомментировал нездоровую худобу актрисы Кристины Асмус. По его словам, девушка весит на 9 кг меньше нормы.

Звезда скандального фильма «Текст» — красивая и очень худая девушка. У нее тонкая талия, худые ноги и руки. Асмус писала в соцсетях, что при росте 164 см весит 45 кг.

Поклонники бояться, что актриса страдает от анорексии. Однако Калинчев не согласен с ее поклонниками. Он объяснил, что нервная анорексия развивается при психическом расстройстве.

А Асмус — жизнеспособная активная женщина, которая следит за своим здоровьем и занимается спортом, не переедает. Он попросил поклонников актрисы быть осторожнее с выводами.

Диетолог добавил, что больных анорексией выдает «безумный взгляд». Кроме того, такие люди пытаются вызвать рвоту после приема пищи, они страдают от булемии.

Калинчев признал, что вес Асмус не соответствует норме. Актриса должна весить не менее 54 кг.

«Тем более ей 31 год, она не девочка-подросток, занимающаяся балетом», — добавил эксперт, его слова приводит издание Wday.ru

Ранее актриса поделилась в Instagram роликом, на котором она ест лапшу быстрого приготовления. Поклонники усомнились, что девушка позволяет себе есть такую нездоровую пищу.

Они считают, что с собственным заработком и финансами супруга Гарика Харламова Асмус может позволит питаться к дорогих ресторанах.