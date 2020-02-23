Трамп хочет, чтобы Россия и Украина поладили друг с другом

Вашингтон, 23 февраля. Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились. С таким заявлением он выступил перед вылетом в Индию.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, что он думает об отношениях Москвы и Киева.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они… поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — объявил он.

В конце прошлого года Трамп заявлял, что Россия и Украина, по его мнению, достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В качестве примера глава Белого дома тогда приводил обмен удерживаемыми лицами, о котором удалось договориться Москве и Киеву.

В целом отношения между Россией и Украиной разладились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.