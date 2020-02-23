В ПНС заявили о полном выходе из военного совета «5+5» в Женеве

Триполи, 23 февраля. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявило об окончательном выходе из переговоров в Женеве в формате военного совета «5+5». Соответствующее заявление накануне, 22 февраля, сделал руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри.

Мишри подчеркнул, что ПНС больше не намерено возвращаться к диалогу в таком формате, проводимому под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Международная организация, по его словам, оказала недостаточное содействие ПНС, не раскрыв всех деталей переговоров.

Военная комиссия по формуле «5+5», в которую вошли по пять высокопоставленных военных ПНС и Ливийской национальной армии (ЛНА), была создана по итогам ливийской конференции в Берлине. Второй раунд переговоров совета прошел во вторник, 18 февраля, однако уже на следующий день Файез Саррадж объявил о выходе из него. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такое решение обусловлено желанием боевиков в обход эмбарго ООН продолжить получать турецкое оружие.

После этого руководство ПНС приступило к поиску новых союзников, силами которых оно попытается сохранить свой режим. Ранее глава «МВД» Фатхи Башага заявил, что ПНС хочет, чтобы США создали в стране свои военные базы. Это спорное заявление вызвало недовольство у ливийских племен, выступивших против присутствия американских военных в стране.