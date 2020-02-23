Резцова считает, что Логинову не хватает поддержки

Москва, 23 февраля. Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов находится в тяжелом положении из-за происходящих вокруг него скандалов и не чувствует поддержки. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка, советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова.

По мнению спортсменки, россиянин «задавлен» ситуацией с обысками.

«Мне кажется, его особо никто и не поддерживает. Ни тренеры, ни президент СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. ФАН). Кто что там говорит. Борется он практически сам, один. Все эти подозрения его уже достали. Конечно, могу понять его решение (сняться с масс-старта. — Прим. ФАН)», — сказала она РИА Новости.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Такое решение спортсмен принял после обысков, которые накануне соревнований были проведены в его гостиничном номере и номере его тренера Александра Касперовича.

Как пояснил президент СБР Владимир Драчев, они были связаны с проблемами с аккредитацией у личного наставника биатлониста и с его старым допинговым делом.

После обысков Логинов признался журналистам, что задумался об уходе из спорта. Он считает, что подобными нападками кто-то пытается ускорить процесс завершения его карьеры.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя отказ Логинова от участия в финале мирового первенства, выразил мнение, что россиянин мог бы показать хороший результат. Кроме того, он заявил, что решение биатлониста стало следствием «черных дел» его спортивных соперников.