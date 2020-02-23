Пугачева пережила клиническую смерть из-за грудных имплантов

Москва, 23 февраля. Народная артистка СССР Алла Пугачева в 90-х пережила клиническую смерть, ее организм отторгал грудные импланты. Подробности случившегося привели СМИ.

Примадонна российской эстрады неоднократно решалась на различные манипуляции с собственной внешностью. Она и в свои 70 лет продолжает активно бороться со старением.

Несколько лет назад одно из таких хирургических вмешательств провели в Цюрихе. Тогда специалисты работали с ее лицом, а также откачали около 10 килограммов жира и установили импланты для увеличения груди.

Вскоре после операции Пугачева вернулась в Москву, но ее радость от изменений во внешности была недолгой. Певица пожаловалась на плохое самочувствие. Причиной тому стала интоксикация организма, который отторгал установленные импланты.

«Ситуация настолько усугубилась, что у Аллы Пугачевой случилась клиническая смерть», — передают журналисты.

Тема отравляющих организм силиконовых имплантов в последнее время стала все чаще волновать прекрасную половину человечества. Врачи доказали, что импланты — токсичные вещества, которые содержат в своем составе «практически всю таблицу Менделеева». Все больше звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса обращаются к специалистам, чтобы удалить их.

К примеру, совсем недавно проблемы со здоровьем начались у телеведущей Леры Кудрявцевой. МРТ-исследование показало, что левый имплант порвался и протекал на протяжении пяти-шести лет.