Финальный матч Кубка Легенд едва не сорвался из-за скандала с судейством

Москва, 23 февраля. Финальный матч Кубка Легенд, прошедший в Москве 23 февраля, едва не сорвался из-за скандала с судейством. Команда звезд покинула поле во время встречи из-за недовольства решениями арбитра.

Финальный матч по мини-футболу судила Александра Пономарева. В овертайме она удалила с поля израильского спортсмена Йоси Бенаюна. На тот момент счет был 4:4. Затем произошло второе удаление — главный арбитр показала красную карточку норвежскому спортсмену Йону-Арне Риисе.

Удаление членов команды звезд с поля вызвало протест сборной. Футболисты покинули поле, однако через 10 минут вернулись, и матч продолжился, передает телеканал «360». Красную карточку Риисе заменили на желтую.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу команды звезд. Российская сборная впервые за 12-летнюю историю турнира не смогла одержать победу. Третье место ранее заняла сборная Италии, выиграв у команды из Германии.

После матча игрок российской сборной Андрей Тихонов заявил, что футболисты команды звезд оскорбляли Александру Пономареву. Комментируя скандал он отметил, что покинувшие поле спортсмены повели себя некрасиво.

Кубок Легенд — это неофициальный турнир по мини-футболу для ветеранов, то есть игроков старше 35 лет. Впервые кубок прошел с 31 января по 1 февраля 2009 года в Москве.