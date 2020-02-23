Звездные мужчины российского шоу-бизнеса раскрыли свои секреты красоты

Москва, 23 февраля. Уколы ботокса, маски, ингаляция ксенона — эти и многие другие бьюти-процедуры активно используют представители российского шоу-бизнеса. Своими секретами красоты звездные мужчины поделились в День защитника Отечества.

Разменявший пятый десяток «золотой голос» России Николай Басков признался, что тестировал на себе некий «эликсир молодости». По его словам, это инновационная отечественная разработка, которая включает не только пищевые добавки, но и другие меры по борьбе со старением.

«Около года я принимал этот «эликсир молодости», сдавал анализы. И только убедившись, что никаких побочных эффектов нет, решил помочь ученым выпустить эту систему омоложения», — рассказал певец в беседе с KP.RU.

Отдельно он отметил кремы против морщин. Для артистов они незаменимы из-за постоянного использования грима, а ведь это большая нагрузка на кожу.

«У меня все коллеги, кстати, просят этот крем и капсулы на основе пептидов, которые замедляют старение кожи. Все хотят быть молодыми!» — подчеркнул артист.

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин признался, что не стесняется пользоваться уходовыми средствами своей жены, но при этом у него самого есть большой выбор мужской косметики швейцарского бренда.

«Не считаю постыдным зайти в салон красоты. А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать — мы не брезгуем», — пошутил он.

Правда, по его словам, с кремами выходит «небольшая проблемка».

«Особо не обмажешься — у меня повышенная лохматость. Да, я шерстяной, хоть сразу и не подумаешь!» — со смехом добавил Пригожин.

Филипп Киркоров в свои 52 года с удовольствием хвастается, что «все эти кремики ему до одного места».

«У меня от природы хорошая кожа, мне все эти кремики до одного места. И волосы всегда были прекрасные - это одно из моих звездных достоинств», — уверен поп-король российского эстрады.

Однако и у него есть одна любимая процедура — ксенон.

«Полчаса в этом ксеноне, и ты снова молодой, словно возвращаешься с того света!» — поделился певец.

Речь идет о ксеноновых ингаляциях. Во время таких процедур пациент ложится и дышит через специальную маску «благородным» газом ксеноном без цвета и запаха. Он обладает мощным терапевтическим эффектом. Косметологи уверяют, что процедура тонизирует весь организм, помогает при головных болях, вялости, бессонице.

Стас Пьеха не может прожить без гигиенической помады.

«У меня их несколько, но самая крутая — с пчелкой на медовой основе. Просто огонь!» — рассказал внук знаменитой Эдиты Пьехи.

Артист добавил, что не стареть ему помогает тип кожи.

«Секрет в том, что у меня сама по себе жирная кожа, она не сохнет и не стареет», — добавил он.

Зимой Стас любит сходить в солярий и на массажи, раз в две недели подстригает волосы и делает укладку с помощью матирующей пасты или мужского конструктора для волос.

Приобщился к индустрии красоты и комик Евгений Петросян. Сейчас ему 74 года, а его молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой 31 год. Вместе с ней, по словам коллег юмориста, Евгений Ваганович очень изменился: помолодел и похорошел.

«По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились... <...> Теперь постоянно ходит на масочки, уход за лицом, педикюр», — рассказали работающие с Петросяном артисты.

Экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин признался, что дожил до 46 лет и никогда не прибегал к «пластике» и надеется, что это никогда ему не понадобится.

«Восемь лет хожу в один и тот же салон красоты, но мои процедуры — мой секрет», — кокетливо сказал он.

Но одним рецептом все-таки поделился — это протирание лица кубиками льда. Но не простого, а замороженного отвара из черенков от зелени — укропа, петрушки, сельдерея.