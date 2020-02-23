Тарантино впервые стал отцом в 56 лет

Тель-Авив, 23 февраля. Один из самых гениальных режиссеров современного кинематографа Квентин Тарантино стал отцом в 56 лет.

У создателя вампирской саги «От заката до рассвета» и его 36-летней супруги Даниэлы Пик родился мальчик. Родители пока не раскрывают имя малыша.

Израильская певица и модель Даниэла Пик родила Тарантино наследника в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Супруги некоторое время проведут в Израиле, чтобы малыш окреп. После этого они вернутся в США.

Знаменитый режиссер встретил свою будущую жену в 2009 году. Он представлял в Израиле ленту «Бесславные ублюдки». Тарантино и Пик долго встречались. Окончательно окольцевать завидного холостяка Голливуда Пик удалось только осенью 2018 года.

Новостью о грядущем пополнении в семье Тарантино и Пик поделились в августе 2019 года. Для режиссера это первый брак, ранее он всегда отдавал предпочтение работе.

Однако израильская певица оказалась для него идеальной женщиной. Когда Тарантино сильно к ней привязался, Пик поставила условие: или они заводят ребенка, или она уходит от него навсегда.

Режиссер был вынужден согласиться, чтобы сохранить отношения.

Ранее сообщалось, что Тарантино удостоился награды кинокритиков США за картину «Однажды в Голливуде». Однако детище режиссера уступило южнокорейским «Паразитам» на Оскаре.