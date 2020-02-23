Пригожин посоветовал России последовать примеру Украины на Евровидении

Москва, 23 февраля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин счел верным решением план группы Go-A, победившей в украинском отборе Евровидения, выступить на конкурсе с песней на родном языке.

По мнению Пригожина, украинский язык очень красивый, а петь группе Go-A на другом не имело бы смысла, поскольку речь идет о некой принадлежности к своему народу.

Продюсер призвал Россию последовать примеру Украины.

«Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке», — цитирует его «Газета.ru».

Пригожин подчеркнул, что культура должна объединять людей. Говоря о Go-A, продюсер признался, что пока не успел ознакомиться с ее конкурсной песней «Соловей». Он, однако, напомнил, что украинские исполнители весьма популярны в России.

В 2019 году первое место на Евровидении занял нидерландский певец Дункан Лоуренс. Конкурс в нынешнем году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena под слоганом Open Up. Полуфиналы, согласно планам организаторов, состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить на Евровидение от России группу «Фабрика» с композицией «Мама молодая». По его мнению, нужно наконец «спеть о нормальных человеческих ценностях».