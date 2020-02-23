Перенджиев заявил, что погибшие в Ливии турецкие военные были захватчиками

Турецкие военнослужащие, погибшие в триполитанском порту при обстреле, погибли как захватчики, а не как мученики. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил кандидат политических наук Александр Перенджиев.

Во вторник, 18 февраля, бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии провели серию обстрелов, атаковав позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Ответом на вооруженную провокацию боевиков послужил точечный удар армии Халифы Хафтара, был уничтожен склад с оружием.

В результате происшествия погибли трое турецких военнослужащих. Они сопровождали оружейный груз, направленный из Турции в Триполи террористам ПНС. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об этом инциденте, заявил, что погибшие военные являются мучениками.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев подчеркнул, что турецкие военные находились на территории другого суверенного государства. Они погибли, не защищая интересы ливийского народа.

«Никакие они не мученики, они умерли на чужой территории, и непонятно, за чьи интересы. Не за интересы турецкого или ливийского народа. Скорей всего, за интересы каких-то владельцев финансов промышленных групп Турции, отдельных группировок политической элиты, за интересы Эрдогана. Они заинтересованы, чтобы в Ливии была вражда, а ПНС находилось под их контролем и реализовывало их интересы. Погибли турецкие военные не за Ливию, а за выстраивание теневой экономической инфраструктуры, нужной Турции. Какие же они шахиды? Шахиды умирают за свою родину или народ, за справедливый мир, так учит Коран. Никакого отношения к ним они не имеют, они умерли как захватчики», — пояснил он.

В пятницу, 21 февраля в Мисурате был разгружен турецкий боевой десантный корабль, на борту которого находились танки Leopard 1T (турецкая модификация экспортного немецкого танка), а также РЗСО Т-300 Kasrga и десятки бронемашин ARMA. На судне находилось более 100 тонн вооружений.

Отмечается, что к вечеру воскресенья, 23 февраля, в Мисурату прибудет еще один корабль, загруженный турецким оружием.