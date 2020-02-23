Москва, 23 февраля. Черноморский флот РФ следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем «Росс», сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца «Росс» с управляемым ракетным оружием, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля в акваторию Черного моря», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что это уже не первый раз, когда американские эсминцы заходят в акваторию Черного моря. В Минобороны РФ неоднократно указывали, что в последние годы активность НАТО у границ России растет. Североатлантический альянс оправдывает свои действия якобы «сдерживанием российской агрессии». Москва в ответ не устает напоминать, что Россия не представляет угрозы для других государств.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко еще в апреле минувшего года заявил, что Россия однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. По его словам, избыточное присутствие сил Альянса в Черном море подрывает региональную стабильность.