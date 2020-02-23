«Шахтер» эвакуирует оставшихся в КНР украинцев собственным бортом

Киев, 23 февраля. Украинский «Шахтер» отправит в Китай свой самолет, чтобы эвакуировать оставшихся граждан страны в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.

По его словам, клуб готовится к отправке борта совместно с руководством своего партнера, компании SkyUp, и ждет всех необходимых согласований. Процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский.

«Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае», — пояснил Палкин в комментарии агентству «Интерфакс — Украина».

Гендиректор подчеркнул, что в «Шахтере» хотят, чтобы самолет прибыл в КНР как можно быстрее.

В пресс-службе клуба со ссылкой на капитана Андрея Пятова ранее рассказали, что «Шахтер» готов направить все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые в течение 14 дней будут находиться на карантине в Новых Санжарах.

Тем временем жители поселка Полтавской области выражают недовольство в связи с размещением в их населенном пункте потенциально опасных сограждан. В четверг, 20 февраля, когда в санаторий в Новые Санжары на карантин впервые прибыли несколько десятков украинцев из охваченной вирусом КНР, сельчане устроили протесты. Они перекрывали дороги, устраивали драки с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными.