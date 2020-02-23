Трамп намерен лично подписать соглашение с «Талибаном»

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Дональд Трамп намерен лично подписать соглашение с радикалами из движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что, по его мнению, приведет к миру в Афганистане. Об этом глава Белого дома сообщил перед вылетом в Индию.

По словам американского президента, талибы «устали воевать», а «афганский народ хочет заключить сделку», которая приведет к миру в их стране.

Трамп подчеркнул, что место подписания соглашения еще не определено. Глава Белого дома хочет посмотреть, как долго боевики смогут соблюдать режим прекращения огня.

«Мы (американские военные. — Прим. ФАН) там находимся на протяжении 19 лет. Мы считаем, что они (талибы. — Прим. ФАН) хотят заключить сделку. Мы хотим заключить сделку. Я думаю, что все получится», — объявил президент США.

Отметим, что российская сторона не раз указывала на необходимость возобновления переговоров между США и «Талибаном». В ноябре 2018 года лидеры движения посетили однодневную дипломатическую конференцию в России для рассмотрения возможностей мирного урегулирования в Афганистане. Это был первый случай, когда «Талибан» принял участие в международном мероприятии высокого уровня, на котором присутствовали также представители Индии, Пакистана, Ирана, Китая и пяти стран Центральной Азии.

Россия стала первой страной, которая заставила афганских делегатов и «Талибан» сесть за один стол переговоров.

На переговорах в январе 2019 года США и «Талибан» согласовали документ о выводе иностранного контингента с территории Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.