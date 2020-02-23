Сирия, 23 февраля. В Эс-Сувейде на мине оставленной террористами подорвался гражданский. Неизвестные застрелили жителя Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелку с боевиками оппозиции на севере Хамы и в Идлибе у поселка Мараян.

Армия Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления из 60 единиц военной техники на юг Идлиба к наблюдательным пунктам.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

«Ва Харид аль-Муминин»: якобы ранили и убили в ходе столкновения на севере Хамы ряд военнослужащих сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Тайба в северной части провинции группа неизвестных расстреляла жителя поселка Мухаммада Фархана, как передает новостное агентство Deir Ezzor. Вооруженные боевики открыли огонь по мужчине из автоматов, после чего скрылись на мотоцикле. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, не исключена вероятность того, что гражданский был убит террористами «Исламского государства», «спящие ячейки» которого совершают нападения по всей провинции. С деятельностью боевиков также связывают убийство девяти пастухов в соседней провинции Ракка – их тела к долине рядом с деревней Ас-Сабха.

Провинция Идлиб

Как передает оппозиционный медиаресурс Step News, несколько турецких военнослужащих были ранены в результате артиллерийских и ракетных обстрелов у деревни Аль-Бар, которые проводились со стороны подразделений Сирийской арабской армии (САА), дислоцированных на близлежащих КПП. Данное сообщение нуждается в проверке, так как ранее боевики распространяли информацию о том, что самолеты ВКС РФ нанесли удар по колонне турецких военных. Военный источник РИА Новости уже опроверг заявление и отметил, что данные сообщения не соответствуют действительности и являются фейком.

Портал Jisr TV передал, что подразделения правительственной армии обстреливают окрестности деревни Мараян, на юге провинции, в которой укрываются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВВС Сирии с воздуха атакуют опорные пункты боевиков у деревни Хазарин, а также у поселков Мастум, Ахсам и Кансафра, где самолеты сбросили бомбы на огневые точки вооруженных группировок, как передает информагентство Baladi News. Как сообщает корреспонденты Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в район направилась колонна тяжелой военной техники в которой насчитывается около 60 бронетранспортеров и танков.

Провинция Хама

Ресурсы боевиков оппозиции распространяют сообщения о том, что ВВС Сирии замечены в воздушном пространстве на западе Хамы и нанесли авиаудар в окрестностях наблюдательного пункта турецкой армии Шир-Магар.

Оперативный штаб «Ва Харид аль-Муминин» распространяет сообщения о ходе боев у горы Шахшабу. Как цитирует сообщения боевиков портал Step News, в ходе рейда вооруженным группировками удалось ранить и убить нескольких солдат в районе деревни Аль-Каракат, где между ними завязалась перестрелка. Боевики также утверждают, что им удалось захватить оружие и боеприпасы военнослужащих в качестве трофея. Официальные СМИ, однако не подтверждают заявления оперативного штаба группировки. Напомним, под общим названием «Ва-Харид аль-Муминин» в Сирии действуют группировки непосредственно связанные с «Аль-Каидой»1¹, такие как «Тазним Хуррас ад-Дин», «Ансар ат-Таухид» и «Ансар аль-Ислам».

Провинция Эс-Сувейда

Репортер агентства Halab Today сообщает, что на востоке провинции в деревне Сура-аль-Кубра на противопехотной мине подорвался мирный житель - Джабиль аль-Мусаб. Мужчина погиб на месте, его жена получила ранения и ожоги, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в городской госпиталь. Источник указывает, что вероятней всего мина осталась в окрестностях поселка с момента оккупации его боевиками «Исламского государства». Провинция была полностью освобождена от незаконных вооруженных группировок в июле 2018 года. Вместе с ней были освобождены две соседние провинции — Эль-Кунейтра и Даръа. Однако при отступлении боевики ИГ намерено оставляли мины-ловушки и склады боеприпасов, которые до сих пор находят инженерные подразделения армии при рейдах в этих провинциях.

1 Организация запрещена на территории РФ.