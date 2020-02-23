The National Interest назвал непревзойденными «странные» патроны для российских ШАК-12

Вашингтон, 23 февраля. Специальные винтовочные патроны калибра 12,7х55 мм, которые используются при стрельбе из штурмового автомата АШ-12 (ШАК-12), являются одними из самых странных боеприпасов, находящихся в активном пользовании. Об этом написал обозреватель американского издания The National Interest Чарли Гао.

«Толстый, но короткий корпус оптимизирован для метания тяжелых пуль на малых скоростях, что сделало этот калибр полезным для различных специальных целей», — отметил эксперт.

Изначально «странный» боеприпас создавался как замена патрону 9х39 мм, который не мог поразить цели в бронежилетах. Боеприпас калибра 12,7х55 мм использовали для стрельбы из снайперских винтовок ВССК «Выхлоп», а также из штурмовых револьверов РШ-12, однако, по мнению Гао, именно сочетание «странного» патрона и ШАК-12 является самым удачным. Используя данный вид оружия легче контролировать отдачу, чем при стрельбе из пистолета.

«[ШАК-12] имеет некоторые очень интересные эргономические особенности для российского огнестрельного оружия, отличающиеся от традиционных российских или советских конструкций», — приводит слова обозревателя The National Interest издание «ПолитРоссия».

По словам Чарли Гао, боеприпасы калибра 12,7х55 мм обладают невообразимой останавливающей силой, что делает их «непревзойденными». По мнению эксперта, в будущем эти патроны будут набирать популярность.

The National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество. Среди российских подводных лодок издание упомянуло «самую тихую субмарину с баллистическими ракетами» проекта 955А «Борей», на вооружении которой находятся ракеты «Булава».