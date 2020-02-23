Звезда сериала «Война семей» рассказала о страстных поцелуях с Бероевым

Москва, 23 февраля. Звезда комедийного сериала «Война семей» Арина Постникова рассказала, как целуется Егор Бероев.

Молодой актрисе из Нижнего Тагила очень повезло попасть на кастинг нового сериала. Двадцатишестилетнюю Постникову прямо на пробах попросили поработать с известным артистом.

Девушка призналась, что это было непросто. Она добавила, что для некоторых ее коллег целоваться в кадре — это что-то неестественное. И они даже готовы отказаться от роли.

Актриса отметила, что лично для нее целоваться на съемках — это не проблема. Тем более, когда рядом таком партнер, как Егор Бероев.

«Егор — профессиональный партнер, страсть была неотъемлемой частью жизни наших персонажей», — сказала Постникова, ее слова приводит издание «СтарХит».

Сюжет комедийного сериала требовал, чтобы в кадре присутствовала «химия». Зрители должны поверить в любовь молодой девушки и мужчины, который старшее ее почти вдвое.

Постникова назвала Бероева прекрасным партнером, подчеркнув, что он тактичный и нежный. А еще он ей постоянно помогал на съемочной площадке. Она добавила, что вся команда проекта была потрясающей.

Показ сериала «Война семей» о конфликте двух соседствующих друзей начался 17 февраля. Главные роли играют Александр Робак, Ольга Медынич, Светлана Колпакова и другие популярные актеры.