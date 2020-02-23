Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. События дня. ФАН-ТВ

День защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, сильная половина человечества отмечает День защитника Отечества. Это профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с военной сферой и мужчин, которые отдали долг Родине. Каждый год в этот день мы благодарим их за мирное небо над головой. 23 февраля также вспоминают тех, кто погиб во время войн. В Москве президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие. После на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, глава государства поздравил всех с праздником.
«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей. В тяжелых, кровопролитных сражениях наши воины не только изгнали агрессоров со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию, помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников. Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа, и мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — подчеркнул глава России.
А в Петербурге, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, память воинов почтили минутой молчания. Также во многих городах запланирована насыщенная праздничная программа. Концерты, спортивные мероприятия, реконструкция военных сражений, полевая кухня... Вечером небо столицы раскрасят миллионы ярких огней. Праздничные салюты запустят с 16 площадок города. Самое яркое зрелище на Поклонной горе, ВДНХ и Лужнецкой набережной.
Землетрясение в Турции
Печальные новости продолжают приходить из Турции. Число погибших от мощного землетрясения на границе с Ираном увеличилось до девяти. Среди погибших есть и дети. Пользователи сетей публикуют кадры, на которых видна мощь подземных толчков магнитудой 5,7. Разрушены сотни домов. По информации местных СМИ, их свыше тысячи. Больше всего пострадали жители четырех поселков, которые находятся недалеко от эпицентра землетрясения, который расположен в 140 километрах от города Тебриз. Сейчас на месте спасатели разгребают завалы. И, увы, находят погибших. С каждым часом растет и количество пострадавших. Их уже больше 70. Многих с переломами и сотрясениями отправляют в больницы. Это второе мощное землетрясение за последний месяц. Прошлое более разрушительное унесло жизни 40 человек. Тогда магнитуда составила почти семь баллов, а эпицентр стихии находился в районе города Сивридже. Вместо домов — руины. И пока восстановить жилье не удалось. В прошлый раз местным жителям пришлось провести на улице не одну ночь. Угроза повторных толчков была велика. Впрочем, как и сейчас.
Митинг против Авакова
На Украине очередной митинг. На этот раз он никак не связан ни с земельной реформой, ни с угрозой распространения коронавируса. Около ста человек собрались у офиса президента Владимира Зеленского и требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. Мирный митинг через некоторое время перерос в потасовку с полицией. Причиной недовольств стало бездействие министра. Многочисленные расследования по нападениям на активистов и журналистов, по мнению протестующих, в стране просто «замяли». В их числе и резонансное убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк. В 2018 году неизвестные облили женщину кислотой, через несколько месяцев она скончалась. Следствие установило заказчиков преступления, но подозреваемый внес залог, и его выпустили на свободу. Также митингующие недовольны расследованием по делу журналиста Павла Шеремета. Он погиб в центре Киева в результате взрыва машины. Люди требуют справедливости, но их будто бы никто не слышит. Поэтому-то до Авакова решили достучаться таким образом. Напомним, высокий пост он занял в 2014 году. Это один из двух министров, сохранивших свою должность после победы на выборах Владимира Зеленского. Прислушается ли к митингующим «Зе» президент? Мы будем следить за развитием событий.