Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. События дня. ФАН-ТВ

День защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, сильная половина человечества отмечает День защитника Отечества. Это профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с военной сферой и мужчин, которые отдали долг Родине. Каждый год в этот день мы благодарим их за мирное небо над головой. 23 февраля также вспоминают тех, кто погиб во время войн. В Москве президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие. После на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, глава государства поздравил всех с праздником.

«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей. В тяжелых, кровопролитных сражениях наши воины не только изгнали агрессоров со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию, помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников. Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа, и мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — подчеркнул глава России.

А в Петербурге, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, память воинов почтили минутой молчания. Также во многих городах запланирована насыщенная праздничная программа. Концерты, спортивные мероприятия, реконструкция военных сражений, полевая кухня... Вечером небо столицы раскрасят миллионы ярких огней. Праздничные салюты запустят с 16 площадок города. Самое яркое зрелище на Поклонной горе, ВДНХ и Лужнецкой набережной.