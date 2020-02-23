Руководство и врачей больницы в КБР накажут после видео с пьянством на работе

Нальчик, 23 февраля. Руководители Терской районной больницы и поликлиники в Кабардино-Балкарии (КБР) понесут наказание за то, что в рабочее время вместо приема больных детей врачи устроили себе обед с шампанским в одном из кабинетов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее, как медперсонал собрался на праздничное застолье в одном из кабинетов в 11.00 часов, когда в коридоре ожидали приема родители с детьми, напоминает URA.RU.

Автор ролика утверждала, что при этом медработники пьянствовали шампанским. Позже выяснилось, что трапеза в рабочее время была организована в педиатрическом отделении поликлиники Терской районной больницы.

«Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в сообщении Минздрава.

Также отмечается, что медучреждение ждет проверка, по результатам которой соответствующие выводы последуют и в отношении его руководства.

Осенью прошлого года схожий инцидент произошел в Семилукской районной больнице имени А. В. Гончарова в Воронежской области. Тогда врач-рентгенолог оказалась на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла выполнять свои профессиональные обязанности. После огласки случившегося горе-медик была уволена.