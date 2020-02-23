Разведка ЛНА зафиксировала новые поступления оружия и техники для боевиков ПНС

Разведка Ливийской национальной армии (ЛНА) зафиксировала поставку очередной партии оружия и военной техники из Турции. Прибывшие грузы предназначены для боевиков и наемников, подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС).

Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари накануне сообщил о доставке военных грузов в порт Мисураты. Как отмечается в его заявлении, наличие незаконного груза зафиксировано органами разведки армии, подтвердившей, что на судне находилось оружие и техника.

По словам военачальника, вооружение и технику доставили для поддержки террористических группировок и вооруженных банд в западном регионе. При этом, по его данным, грузы для боевиков ПНС перевозились открыто, «на глазах у международного сообщества, что является нарушением объявленного в регионе перемирия». Таким образом Турция в очередной раз нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия в Ливию.

В завершение Ахмад Мисмари отметил, что ЛНА продолжает придерживаться режима прекращения огня, фиксируя все действия со стороны Турции и боевиков ПНС.

Напомним, Правительство национального согласия сотрудничает с Турцией во всех аспектах, включая военный. В связи с этим ПНС срывает женевские переговоры, на которых должно обсуждаться действующее эмбарго на поставку оружия в Ливию. Евросоюз планирует начать контролировать Средиземное море, чтобы прекратить поступление военных грузов для триполитанского правительства.

В связи с этим ПНС 18 февраля вышло из переговоров в Женеве под предлогом нарушения режима прекращения огня, якобы имевшего место со стороны ЛНА. Они сообщили, что военные атаковали турецкий корабль в столичном порту. Впоследствии выяснилось, что армия точечно ударила по оружейному складу, не задев другие объекты. Эта атака стала ответом на предшествующие нападения боевиков и наемников ПНС на позиции правительственной армии.