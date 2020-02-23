Главные новости 23 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 23 февраля.

Снегоход с журналистками Марией Нетребенко и Ляйсан Латыповой врезался в дерево на Камчатке. Журналистка разбилась насмерть на Камчатке, врезавшись в столб на снегоходе.

Тело мужчины нашли в Тропаревском парке Москвы, в его вещах была найдена справка о ВИЧ-статусе. Зарезанного мужчину со справкой о ВИЧ нашли в парке на западе Москвы.

Президент России Владимир Путин каждый день находит время для занятий спортом. Песков рассказал о роли спорта в жизни Путина .

Известный советский футболист Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет, сообщается в Twitter ЦСКА. Легендарный игрок ЦСКА Плахетко умер на 75-м году жизни.

Похвалу от фанатов певица в последнее время встречает редко. Как правило, ее критикуют за чрезмерное увлечение пластикой. Лорак поразила поклонников выдающимся декольте.

Анкара подтвердила гибель турецкого солдата в Идлибе. Теракт в Ракке убил высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии». Сирия новости 23 февраля 07.00: гибель турецкого солдата в Идлибе, в Ракке убит высокопоставленный боевик SDF.

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в вечернем платье со своим бойфрендом. Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом.

Украина намерена объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы и создать предприятие «Воды Таврии». Экс-депутат Рады ответил бывшему коллеге, выступившему против снятия водной блокады Крыма.

Александр Логинов решил отказаться от участия в масс-старте в заключительный день ЧМ по биатлону, который проходит в Антхольце. Тренерский штаб сборной России объяснил отказ Логинова от участия в масс-старте ЧМ.

Армия Турции открыла огонь по позициям САА в Ракке. В Идлиб из соседних провинций прибывают отряды сирийского спецназа. Сирия новости 23 февраля 12.30: армия Турции открыла огонь по позициям САА в Ракке, в Идлиб прибывают отряды спецназа.