Турция лишила зарплат сирийских боевиков, отказавшихся ехать в Ливию

Турция игнорирует усилия международного сообщества, направленные на поддержание перемирия в Ливии, и продолжает перебрасывать в Триполи подконтрольных сирийских боевиков. Сирийские группировки, которые отказываются воевать в чужих краях, Турция приводит к покорности. О том, кого Анкара гонит воевать в Северную Африку, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Нет Ливии — нет зарплаты

Власти Турции отказались платить обещанную зарплату боевикам группировки «Файлак аль-Маджд», которая входит в 3-й корпус «Сирийской национальной армии» (СНА), поскольку полевые командиры группировки отказались отправлять своих боевиков в Ливию. Об этом сообщает новостное агентство El Balad со ссылкой на американскую журналистку Линдси Снелл. Снелл располагает широкой сетью контактов среди боевиков и могла получить эту информацию из первых рук.

Turkey has reportedly stopped salary payments to Faylaq al-Majd because leadership refused to send its men to Libya. — Lindsey Snell (@LindseySnell) February 23, 2020

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто признал, что Турция перебросила для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия в Триполи боевиков из подконтрольных формирований «Сирийской национальной армии». Эрдоган неоднократно подчеркивал, что считает поддержку боевиков в Сирии и Ливии частью «национальных интересов» Турции и не намерен отступать.

По мнению El Balad, жесткая позиция Анкары в отношении непокорных боевиков СНА связана с тем, что армия Турции начала нести в Ливии ощутимые потери: по данным Ливийской национальной армии, погибли не менее 16 турецких военнослужащих. По некоторым данным, в результате ответа ЛНА на обстрелы при уничтожении склада оружия, поставленного Турцией ПНС погиб генерал-майор Халил Сойсал, командующий турецким войсками в Триполи.

«Национальные» джихадисты

Группировка «Файлак аль-Маджд» («Корпус славы»), которую возглавляет майор Яссер Абдул Рахим, входит в состав 3-го корпуса СНА и тесно связана с террористами «Джебхат Шамия» и полевым командиром Абу Али Саджу, который является одним из главных поставщиков сирийских боевиков для отправки в Ливию.

Боевики «Файлак аль-Маджд», к которым в 2018 году присоединились остатки разгромленной «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической группировки «Нур ад-Дин аз-Зинки», в целом ничем не отличаются от остальных протурецких группировок джихадистов в Сирии. В ходе боевых действий на севере Сирии эта группировка отметилась грабежами, убийствами и похищениями — так, в Африне боевики «Файлак аль-Маджд» похитили врача местной клиники и пытали его, обвинив в сотрудничестве с курдской партией PYD. Протурецких боевиков связывают с убийством курдского политического лидера Хеврин Халаф в октябре прошлого года.

Широкое распространение в социальных сетях получила видеозапись, на которой боевики «Файлак аль-Маджд» глумятся над телом убитой девушки из женских отрядов самообороны YPJ по имени Амара Ренас. Западные СМИ сравнили действия боевиков «умеренной оппозиции» с методами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещена в РФ).

Турецкие гастарбайтеры гарантируют срыв перемирия в Триполи

По последним данным, с апреля 2019 года созданный Турцией «ливийский экспресс» перевез в Триполи не менее 7,5 тысяч боевиков. По прибытии в Триполи набранные в Сирии боевики немедленно отправлялись в бой против Ливийской национальной армии, которая ведет контртеррористическую операцию «Достоинство».

Эрдоган рассматривает операцию в Ливии как часть своей политической программы, считает политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Переброска иностранных боевиков в Триполи гарантирует срыв перемирия в Ливии и продолжения боевых действий, отметил он в комментарии для Федерального агентства новостей, — именно этого и добивается президент Турции.

«Операции в Ливии — это продолжение политики неоосманизма, которой придерживается Эрдоган. Переброска боевиков — это просто технический шаг: боевики, исполнившие свою миссию в Сирии, теперь должны продолжать выполнять задачи в Ливии. Просто сейчас в Сирии нет в них потребности, не осталось для них работы, — считает Бредихин, — поэтому их, как гастарбайтеров, перебрасывают на другой объект, из Сирии в Ливию, потом из Ливии куда-нибудь еще перебросят».

Естественно, что от своих инструментов Эрдоган требует безоговорочной покорности.

«Это просто технический инструмент, который выполняет поставленные перед ним задачи. Им за это деньги платят, — напомнил собеседник ФАН. — Платят — выполняйте, это ваша работа, какой бы она не была».

Высокая концентрация завезенных Турцией иностранных боевиков в Ливии сама по себе способна привести к срыву хрупкого перемирия и новой эскалации насилия, предупредил Бредихин.

«Ситуация в Ливии сейчас очень напряженная, и есть попытки саботажа перемирия со стороны вооруженных группировок. А дальше — мало ли что им в голову взбредет? Сегодня они выполняют приказы Анкары, а завтра могут объявить о создании в северной Африке независимого государства. Это вполне возможно. [В присутствии тысяч иностранных боевиков] есть вполне реальная опасность и дестабилизирующий фактор, и чем больше таких наемников будет прибывать в Ливию, тем выше вероятность того, что мира там не будет еще лет 10-20, а может и больше», — считает политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.