Матвиенко признался, что ему надоело продвигать артистов

Москва, 23 февраля. Продюсер популярного бойз-бенда «Иванушки International» Игорь Матвиенко объяснил, почему больше не хочет заниматься продвижением артистов.

Гуру российского шоубизнеса, который дал путевку на сцену многим исполнителям, в феврале исполнилось 60 лет. В юбилейный год Матвиенко решил изменить свою деятельность и переключиться с продюсирования на преподавание.

Он рассказал, что у него есть собственная музыкальная академия для продюсеров и певцов. При этом планы у продюсера грандиозные. Он заявил, что хочет построить целый «город музыки» в столичных Нижних Мневниках, куда войдет академия, зал для концертов и общежитие для воспитанников.

Матвиенко отметил, что для развития российской школы кино есть все, а для становления поп-музыки — ничего.

«Что касается продвижения артистов, я уже стал немного стар, мне надоело это. Да и культура потребления поменялась», — добавил продюсер.

Он раскритиковал современную музыку, которая превратилась в шум. Ему также не нравится, что теперь музыку для слушателей подбирают не люди на радиостанциях, а искусственный интеллект.

С каждым годом становится все меньше исполнителей с запоминающейся музыкой. По словам Матвиенко, его «Иванушек» будут помнить. А по чему будут ностальгировать люди через 30 лет, спрашивает он.

Даже такие талантливые молодые певицы, как Монеточка и Гречка, тоже куда-то исчезли. Артисты — как мотыльки, резюмировал продюсер.