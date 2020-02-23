Донбасс сегодня: Донецк в огне, Киев обкладывает республики центрами комплектования ВСУ

Донбасс, 23 февраля. Многочисленные повреждения жилого сектора ДНР нанесены обстрелами ВСУ. Проблемы в службе одной из частей ВСУ привели к досрочному выводу бригады из зоны силовой операции. Руководство ООС создает в Донбассе центры по комплектации личного состава по стандартам НАТО. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования за последние сутки открывали огонь по ЛНР и ДНР 12 раз. В зону обстрелов вошли Фрунзе и Сокольники в ЛНР, Горловка, Донецк и другие населенные пункты в ДНР. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

Как сообщал ФАН в субботу, повреждения от обстрела получил жилой сектор в поселке Александровка на западе Донецка. По уточненной информации, разрушены девять домов. В воскресенье утром обстрелы велись в направлении Горловки, где поврежден газопровод в Гольмовском.

ВСУ устанавливают бронетехнику в жилых дворах

Разведка дончан получила новые данные об установке военной техники ВСУ вблизи жилого сектора населенных пунктов. В селе Николаевка бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ расположили зенитный комплекс «Оса», а в поселке Зайцево на подконтрольной украинцам части — две боевые машины пехоты.

В Красногоровке, к западу от Донецка, зафиксировано нахождение зенитной установки и двух БМП, принадлежащих 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В районе Гнутово на мариупольском направлении военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ установили 2 БМП и 13 противотанковых мин, в селе Черненко от сотрудников ОБСЕ скрыт 1 бронетранспортер.

В Луганской области в срочном порядке меняют армейские бригады

Минобороны Украины накануне проводило масштабную проверку в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По итогам выявлено огромное количество проблем, а в отношении комбрига Артема Богомолова возбудили уголовное дело, отстранив его от выполнения служебных обязанностей. В пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что в Генеральный штаб ВСУ поступил доклад о результатах комплексного инспектирования, а итоги проверки озвучены министру обороны Украины Руслану Хомчаку. Он принял решение о досрочном выводе бригады из зоны силовой операции в пункт постоянной дислокации.

72-ю бригаду планируют сменить на 30-ю отдельную механизированную. Однако, как известно, указанное соединение укомплектовано лишь на 60%. Прибытие личного состава в зону ООС запланировано на середину апреля, и в связи с этим проводятся активные мероприятия по комплектации. Командиру бригады Ивану Гаразу поставлена задача по отзыву солдат из отпусков и приказано принять меры по закрытию больничных листов. В то же время из состава 72-й мехбригады отбираются кандидаты, которые пожелали остаться на службе в зоне ООС с целью перевода их в 30-ю.

На Украине создаются центры комплектации ВСУ

В Народной милиции ЛНР сообщают, что имеющийся процент некомплекта личного состава ВСУ вынудил Минобороны Украины создать территориальные центры комплектования на основе военных комиссариатов в Луганской области. Деятельность центров будет соответствовать стандартам НАТО, что предусматривает более низкий уровень денежного довольствия и снижение планки воинских званий.

На текущий момент в районах Донбасса, подконтрольных Украине, более низкий уровень материального обеспечения населения в сравнении с другими регионами. Учитывая это, центры армейского комплектования создаются именно в Донбассе в расчете на бедное население, которому негде работать и которое пойдет служить в ВСУ. Центры планируется открыть уже во втором квартале текущего года.