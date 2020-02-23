Наталья Штурм поздравила мужчин с 23 Февраля откровенными фото в купальнике

Москва, 23 февраля. Популярная в 1990-е певица Наталья Штурм поздравила мужчин с Днем защитника Отечества откровенными снимками. На своей странице в Instagram исполнительница выложила несколько фото из бани, на которых предстала перед подписчиками в купальнике.

«С 23 Февраля, мужчины! Это вам в подарок. Вы так долго ждали, и вот наконец две любимые темы в одном посте: Штурм в купальнике и банька», — написала певица.

Многим подписчикам 53-летней исполнительницы хита «Школьный роман» очень понравился такой подарок к празднику.

«Такое ощущение, что вам 18. Вы просто богиня! Я вас, кстати, видел в «Останкино», в жизни вы еще краше, лучше. Вы просто супер!» — восхитился morozovtv.

«Красавица! Роскошная! Позитивная! С офигенным чувством юмора! Харизматичная! Наталья, выглядите потрясающе! Так держать!» — прокомментировал mister_charizma.

«Неотразимая красавица! С легким паром!» — написал sergey_koroliov7506.

«Спасибо. Купальник, как и фигурка, сногсшибательный», — поблагодарил певицу за поздравление bulatgizatullin181.

Кроме того, Наталья Штурм рассказала подписчикам, что посещает не обычную сауну, а инфракрасную. По словам певицы, такая сауна позволяет хорошо прогреть тело и сжечь до 1,6 тысячи калорий за полтора часа.

Ранее Наталья Штурм приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии. Певица призналась, что в юном возрасте забеременела от бывшего супруга Сергея Деева и была вынуждена сделать аборт.