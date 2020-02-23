Турция направила в Мисурату еще одно судно с оружием

Мисурата, 23 февраля. К порту ливийского города Мисурата приближается корабль Hansa Rotenburg, загруженный турецким оружием. По предварительным данным, судно достигнет своей цели к вечеру воскресенья, 23 февраля. Об этом рассказал один из пользователей Twitter.

ثم انتقلت بعده إلي 4 موانئ تركية بعده قبل ان تتوجه مباشرة إلي ميناء مصراتة والذي ستصله هذه الليلة كما هو موضح بالخارطة والصور المرفقة.



منقول pic.twitter.com/gCDFeYjVyJ — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) February 23, 2020

Сообщается, что корабль движется под флагом Либерии, он вышел из турецкого порта Мерсин. В Мисурату судно прибудет к 21.00. Перед этим корабль зашел в четыре турецких порта, где его загрузили оружием, боеприпасами и военной техникой.

Отметим, что ООН выступает против вмешательства во внутриливийский кризис, на поставки оружия в Ливию был введен соответствующий запрет. Турция отказывается соблюдать это ограничение, оказывая помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара регулярно направляет в североафриканскую страну корабли с оружием. В пятницу, 21 февраля, в Мисурату из Турции прибыло военное десантное судно, на борту которого было более 100 тонн различных вооружений, а также несколько танков Leaopard 1T, реактивные системы залпового огня Т-300 Kasrga и десятки бронемашин ARMA.