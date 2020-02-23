Жена Тарасова призналась, что две недели после родов постоянно плакала

Москва, 23 февраля. Известный футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия недавно стали родителями во второй раз, что далось девушке более чем трудно — две недели она не могла сдержать слез по поводу и без.

Знаменитая пара пока не раскрыла имя новорожденной малышки, которая уже вовсю мелькает на фотоснимках. Супруга спортсмена на своей странице в Instagram активно делится с подписчиками советами, касающимися беременности и материнства, в том числе рассказывает об ужасах этого периода.

Модель в одном из недавних постов призналась, что первые дни после выписки оказались самыми тяжелыми. У малышки в то время еще не наладился режим, а ее мама уже решила, что «никогда больше не будет спать».

По словам Тарасовой, две недели, что прошли с родов, она постоянно плакала. Сейчас девушка утверждает, что ее состояние стабилизировалось.

«Я на 70% пришла в себя, и гормоны утряслись, больше не плачу», — добавила она.

Справляться с трудностями материнства Тарасовым помогают родители, а также фанаты, которые в многочисленных комментариях поддерживают влюбленных.

Бывший футболист «Локомотива» ранее показал кадры с выписки. Тарасов забрал жену и новорожденную дочь и на автомобиле повез домой. Вот только поведение спортсмена вызвало негативную реакцию в Сети — он держал малышку в руках, рискуя ее жизнью, вместо того, чтобы поместить ее в автолюльку. Старшую дочь при этом усадили в кресло для перевозки детей.