Венецианский карнавал завершится раньше из-за коронавируса

Венеция, 23 февраля. Венецианский карнавал завершится на два дня раньше из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в Италии. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Венето Лука Дзайя и министром здравоохранения Роберто Сперанца.
Кроме того, на фоне распространения заболевания до 1 марта работу в городе прекратят все школы.
«Мы подписали с министром Сперанцей распоряжение, которое предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта», — цитирует губернатора агентство ANSA.
Карнавал в Венеции начался 8 февраля и должен был завершиться 25 числа. Все ключевые мероприятия, включая знаменитые «полет ангела» и «шествие Марий», уже состоялись.
По данным агентства, на шоу «полет орла» 23 февраля присутствовали меньше зрителей, чем ожидалось, — 20 тысяч человек.
Распространение коронавируса в Италии помешало проведению и других событий. Как пишет портал «МИР 24» со ссылкой на местную газету, из-за вспышки заболевания министерство спорта отменило все матчи чемпионата страны по футболу, запланированные на 23 февраля в северных регионах Ломбардия и Венето. Теперь встречи команд «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри» пройдут в другой день.
Перенесенными оказались и матчи молодежного чемпионата.
Ранее в воскресенье власти Италии сообщили о 79 случаях заражения коронавирусом в стране. На данный момент заболевания зафиксированы в пяти регионах. Известно, что два человека скончались.
Оснований для приостановки действия Шенгенского соглашения в стране пока не видят.