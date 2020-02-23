Источник назвал фейком сообщение об остановке турецкой колонны в Идлибе российскими ВКС

Москва, 23 февраля. Сообщение о том, что самолеты ВКС РФ якобы остановили турецкую колонну в сирийской провинции Идлиб, не соответствует действительности. Об этом рассказал российский военный источник.

Напомним, ранее в Сети и в Telegram-каналах появились сообщения, что боевые самолеты ВКС России будто бы не дали турецкой колонне войти в населенный пункт Аль-Бара.

«Это фейк», — прокомментировал данную информацию источник.

Ранее стало известно, что сирийцы нанесли удар по турецкому конвою в Аль-Баре. По предварительным данным, пять турецких военных получили ранения.

Напомним, в 2018 году Россия и Турция договорились о создании зоны деэскалации боевиков в сирийском Идлибе. Ситуация в провинции обострилась в начале текущего года, когда террористы атаковали мирное население. В ответ сирийские военные начали операцию против радикалов.

Турция пытается представить боевиков как «мирную оппозицию» и препятствует ликвидации экстремистов. Например, Анкара содействует террористам, перебрасывая технику на их позиции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая агрессия в Сирии — «не авантюра, а требование национальных интересов страны».

5 марта должна состояться встреча с участием президента РФ Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также французского лидера Эммануэля Макрона. Главы государств обсудят ситуацию, сложившуюся в сирийском Идлибе.