Депутат Рады послал матом киевские власти и поздравил украинцев с 23 февраля

Киев, 23 февраля. Депутат Рады Илья Кива послал матом киевские власти «с их декоммунизацией» и поздравил соотечественников с праздником 23 февраля.

«Да пошли они на *** со своей декоммунизацией!!! С праздником нас, мужчины!!!» — написал он на своей странице в Facebook.

Поздравление Кива проиллюстрировал изображением с советской символикой, которая также запрещена на Украине. В комментариях на оппозиционного политика (Кива является членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь») обрушились с критикой. Особенно возмущалась работающая в зоне ООС журналист и волонтер Анна Домбровская. Сначала она напомнила Киве о действующем украинском законодательстве, а затем о том, что он нарушает присягу.

«Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!» — написала она.

В ответ Кива заявил, что его воспитали отец и дед, которые служили и были настоящими мужчинами.

«Мое уважение к тем датам которые чтили и праздновали мои родители!» — подчеркнул он.

Но Анна не унималась.

«Кто по вашему мнению должен пойти на ***: волонтеры, добровольцы, бойцы ВСУ? Или вы всех граждан Украины на *** посылаете?» — поинтересовалась она.

Еще один пользователь Vlad Kogan заявил, что Кива не имеет отношение к этому празднику, а его пост «раскачка либо заказуха».

Подписчика Юрия Данилова волновал вопрос, наденет ли политик георгиевскую ленточку, а когда одна из участниц обсуждения Olga Zapara-Chupis заметила, что дело не в символике, а в голове, нагрубил девушке и потребовал лезть в его беседу с Кивой (хотя тот, к слову, не ответил).

«Дурак дураком… С этой лентой носится как дурень со ступой. Что лучше жить стали, как закон о декоммунизации приняли?» — возмутилась она.

«А что тебе лента? Как чеснок для оборотня?» — выразила недоумение Оксана Яровенко.

На что Данилов ответил лозунгом: «Слава Украине!».

Напомним, 23 февраля больше не отмечается на Украине на официальном уровне после того, как в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. А закон о декоммунизации, также подписанный Порошенко, запрещает использование всей советской символики. После этого на людей, надевающих георгиевские ленточки 9 Мая, в разных регионах Украины нападали националисты.

Интересно, что с 23 февраля не побоялся поздравить украинцев не только Кива, но и местный телеканал «Интер». В его программу 22-23 февраля были включены два фильма о советских десантниках «В зоне особого внимания» и его вторая его часть «Ответный ход».