Волочкова объявила о своем праве отмечать День защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Известная балерина Анастасия Волочкова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества и объявила, что она тоже имеет полное право отмечать этот праздник.

Бывшая прима Большого театра подчеркнула, что ее умению «преодолевать все препятствия, перипетии и травлю с честью и достоинством» могут позавидовать многие мужчины.

«Я по жизни боец и воин», — так Волочкова объяснила, почему считает 23 Февраля и своим праздником тоже.

Балерина не перестает привлекать к себе внимание громкими заявлениями. Недавно она объявила о своей грядущей свадьбе, которая может состояться уже в этом году. Однако, кто является избранником Волочковой, до сих пор неизвестно, что рождает массу споров и слухов в Сети. Из немногочисленных рассказов звезды следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».

Тем временем стало известно, что 14-летняя дочь Волочковой переехала от матери и стала самостоятельно зарабатывать. Ариадна увлекается рисованием и уже продала свою первую картину. Девочку Волочкова родила от бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина. Пара утверждала, что расписалась в 2007 году, но впоследствии призналась в фиктивности прошедшей церемонии.