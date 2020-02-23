Путин заявил, что Россия будет изобличать любые попытки искажения истории войны

Москва, 23 февраля. Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в Кремле.

Произнося речь на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, он отметил, что 9 мая в стране пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы.

«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», — сказал президент.

Путин напомнил, что отечественные воины в ходе тяжелых кровопролитных боев изгнали агрессора не только со своей земли, но и помогли избавиться от оккупантов, нацистов и их приспешников другим странам.

«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — подчеркнул глава государства.

Проблема искажения военной истории стала отчетливо видна с приближением 75-й годовщины Победы. Многие западные страны начали буквально переписывать прошлое, нивелируя роль Советского Союза и Красной армии в победе над фашистской Германией.

Больше остальных в этом «преуспела» Польша. Только за зимние месяцы Варшава успела заявить о том, что красноармейцы не принесли полякам свободы, «в результате деятельности СССР пострадала польская культура», а также сообщила о своем «безоговорочном» праве на репарации от России за «ущерб», нанесенный в военное время.

При этом опрос, проведенный в Польше, показал, что две трети ее граждан испытывают к Красной армии чувство благодарности.

Путин ранее неоднократно говорил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.