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ФАН-ТВ

Контр-адмирал Хмыров о защите Отечества, звании Героя и патриотизме. Главный Ургант. ФАН-ТВ

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Особенный праздничный выпуск еженедельного шоу «Главный Ургант» посвящен Дню защитника Отечества. Ведущие Ленич Филиппов и Андрей Ургант обсудят подарки к 23 февраля, качество тушеной говядины и новый фильм Тимура Бекмамбетова.

В гости к Главному Урганту пришел герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров. Советский и российский военачальник, командир подводной лодки К-241 Северного флота, кандидат технических наук. Мужчины обсудят специфику несения вахты на субмаринах и поделятся захватывающими историями времен своей службы.

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