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Сирийцы нанесли удар по турецкому конвою в провинции Идлиб

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Сирийцы нанесли удар по турецкому конвою в провинции Идлиб

Дамаск, 23 февраля. Сирийцы нанесли удар по турецкой конвою в провинции Идлиб, где находится зона деэскалации боевиков. По предварительным данным, пять турецких солдат получили ранения.

Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Бара. После удара турецкий конвой из нескольких бронемашин был вынужден развернуться.

Напомним, в 2018 году Москва и Анкара договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе, где сейчас находятся террористы из десятка бандформирований. В январе 2020 года ситуация в регионе обострилась, когда боевики атаковали мирное население и объекты социальной инфраструктуры. В ответ Сирийская арабская армия (САА) начала в Идлибе операцию, направленную против экстремистов.

Турция усугубляет ситуацию в зоне деэскалации, оказывая поддержку боевикам и препятствуя их ликвидации. Так, Анкара перебрасывает военную технику на позиции радикалов. Кроме того, Турция пытается выдать террористов за «умеренную оппозицию». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Анкара не выполняет договоренности по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

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Источник: Directorate 4
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