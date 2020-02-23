Путин пообещал оснащение армии и флота новейшим вооружением

Москва, 23 февраля. Армия и флот России будут оснащены новейшим вооружением, в том числе гиперзвуковыми и лазерными комплексами, пообещал президент страны Владимир Путин.

В День защитника Отечества российский лидер выступил на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце. Президент подчеркнул, что Россия будет и дальше добиваться того, чтобы армия и флот становились более современными.

«Укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — добавил Путин.

Глава государства обратил внимание, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. По его словам, по ряду перспективных образцов, которые, по сути, являются оружием будущего, РФ перешла от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство.

Как отмечал ранее президент, в этом году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений до 2023 года. Основная задача этого периода — наращивание качественных и количественных характеристик вооружения. Речь идет о современных образцах оружия и средств воздушно-космической обороны.

О том, что армия России получит гиперзвуковое и лазерное оружие, сообщал и министр обороны Сергей Шойгу. Он отмечал, что нововведения повлияют на форму применения оружия и способы действия войск.