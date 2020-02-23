Мураховский рассказал о десятке российских проектов по гиперзвуковому оружию

В России создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для истребителя пятого поколения Су-57. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, это одна из десятка российских разработок в области гиперзвуковых боеприпасов.

Как стало известно 23 февраля, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса создали опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57.

По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, опытный образец пока не испытывался вместе с самолетом-носителем. Характеристики новой ракеты пока не раскрываются.

«Если в ОПК ничего не раскрывают, то и я не могу говорить о каких-то деталях относительно новой ракеты для Су-57, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей полковник запаса Виктор Мураховский. — У нас есть гиперзвуковая ракета «Кинжал», о которой уже рассказали, есть ракета «Циркон», о характеристиках которой тоже уже известно. Но есть еще многое, о чем пока не говорят».

По словам военного эксперта, гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на одной из недавних встреч говорил, что его предприятие ведет около десятка проектов по гиперзвуковым изделиям.

«Наши так называемые западные партнеры ведут четыре проекта: морской, сухопутный и два — для ВВС США. Самый ранний срок появления первых образцов — 2024-2025 годы. То есть Россия значительно опережает Запад в этом плане, учитывая, что один комплекс «Авангард» уже находится на боевом дежурстве (с 27 декабря 2019 года. — Прим. ФАН), один комплекс «Кинжал» — на опытном боевом дежурстве, один комплекс «Циркон» — на стадии завершения государственных испытаний. И прибавьте к этому проекты, находящиеся на разных стадиях разработки, которые пока не озвучиваются, чтобы понять, насколько Россия впереди планеты всей в плане гиперзвукового оружия», — добавил Виктор Мураховский.

Напомним, впервые о наличии у России гиперзвукового оружия стало известно в ходе выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года.