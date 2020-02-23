Путин отметил, что военные РФ в Сирии предотвратили крупные угрозы для страны

Москва, 23 февраля. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников боевых действий в Сирии на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Кремлевском дворце.

Глава государства выступает перед присутствующими с поздравительной речью.

«В ходе операции в Сирийской Арабской Республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны. В этот день хочу вновь сказать спасибо за службу всем участникам боевых действий в Сирии», — сказал он с трибуны Кремля.

Российский лидер всегда был сторонником того, чтобы освободить сирийское государство от иностранного военного присутствия и сохранить его территориальную целостность и суверенитет.

В 2015 году Путин откликнулся на просьбу президента Сирии Башара Асада о помощи в борьбе с терроризмом и направил в государство российских военных. С тех пор россияне совместно с правительственными сирийскими войсками смогли освободить от боевиков большую часть страны.

Сегодня в Москве российский лидер принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.

Ранее он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с ним почтили память погибших воинов, возложив цветы к Вечному огню, в частности, глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр.